Neymar pode desbancar Messi na Copa, diz o capitão do Brasil

Messi ainda é o "maior do mundo", acima de Neymar, mas o brasileiro pode superar o companheiro de Barcelona já nesta Copa do Mundo, dependendo da colocação da Seleção Brasileira. A opinião é do capitão Thiago Silva. Para ele, a personalidade e os feitos alcançados por Neymar aos 22 anos - Messi tem 27 - são provas de que o craque está apenas começando.

"Messi é o maior do mundo. Mas Neymar está numa evolução muito grande. Dependendo da nossa colocação nesta Copa, ele vai disputar entre os melhores do mundo. Mesmo com a pouca idade que ele tem, você vê a personalidade, o nível com que ele joga. Não tenho dúvidas de que o Neymar pode chegar nesse patamar do Messi, sim", disse Thiago.

Messi já foi eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo. A primeira vez em 2009, quando tinha os mesmos 22 anos de Neymar hoje, em 2010, 2011 e 2012. Em 2013, o argentino foi desbancado por Cristiano Ronaldo e ficou em segundo. Neymar, pela primeira vez, apareceu no Top 5, atrás ainda do francês Ribery e do sueco Ibrahimovic

Na primeira fase da Copa, ambos travaram uma disputa curiosa jogo a jogo. Neymar largou na frente com dois gols na estreia (3x1 Croácia), enquanto Messi fez apenas um (2x1 Bósnia). Na segunda rodada, o brasileiro passou em branco (0x0 México), e o argentino fez mais um (1x0 Irã) e empatou. Na terceira partida, Neymar fez dois (4x1 Camarões) e Messi também (3x2 Nigéria).

Acompanhando o combate de perto, o técnico Luiz Felipe Scolari diz que só vai se pronunciar a respeito num futuro distante. "Messi é um excelente jogador, um craque. Um dos melhores do mundo. Qualquer clube ou seleção, ou pelada de várzea, quando ele estiver vai girar em torno dele. A bola passando por ele, passa por um jogador de muita qualidade. Acho isso normal em qualquer equipe. Com relação a quem é ou foi melhor, minha opinião é pessoal e só darei daqui a dez ou 15 anos (risos). Agora não digo nada!."

