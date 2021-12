Neymar muda estilo do cabelo e vira meme nas redes sociais

As vésperas da estreia da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 2018, o atacante Neymar apareceu com um novo visual, no treino deste sábado, 16. O jogador, que já tem o costume de mudar de estilo, optou dessa vez por um cabelo mais loiro e encaracolado.

Em poucas horas, a nova aparência do jogador já causou diversos memes e comparações entre ele, a Ronaldo Fenômeno, que, na Copa de 2002 - ano em que o Brail foi pentacampeão - surgiu com um corte de cabelo diferenciado.

Os internautas que não perdem tempo já criaram diversos memes que têm agitado as redes socias, principalmente o Twitter. Alguns posts também associam o cabelo do jogador, ao de Cristiano Ronaldo, insinuando que o atual visula de Neymar dará sorte a seleção e até mesmo a possível chance de conseguir o hexa.

"Neymar claramente seguindo a receita de Ronaldo Fenômeno para ser campeão mundial(cabelo ridículo no caso)", comentou um seguidor. "Cabelo do Neymar tão feio quanto o do Ronaldo em 2002, mais um sinal de que o hexa vem", disse uma internauta.

"Espero que esse cabelo de Neymar dê tanta sorte quanto o do Ronaldo em 2002", escreveu outro seguidor.

Veja alguns memes

O cabelo bem arrumado faz toda diferença na vida de um ser humano. Pqp Neymar, corta isso mano. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/kxxPqzLz67 — Gabi 🇧🇷 (@bolhacamilizer) 16 de junho de 2018

Eu sou o Danilo quando vi esse novo corte de cabelo do Neymar pic.twitter.com/u4424DXndx — Wall Torres;* 🇧🇷 (@AK47_FE) 16 de junho de 2018

Que cabelo é esse Neymar??? só espero dê sorte q nem Ronaldo 2002 pic.twitter.com/FyQw5Aj0Dv — Day (@alltoonice) 16 de junho de 2018

Parece que o Neymar derrubou um prato de miojo no cabelo — wakawaka 🇾🇪🇧🇷 (@lanusavieira) 16 de junho de 2018

A Bruna Marquezine deve ter mandando um áudio de 4 minutos dando esporro no Neymar por causa desse cabelo — Celeste 🇧🇷 (@juliaffr) 16 de junho de 2018

neymar usando o cabelo da sorte do cr7 só que maior digno de um hexa pic.twitter.com/ux2LPzhHOa — lucca (@reaImcf) 16 de junho de 2018

dps de secar e zoar argentina hj o brasil n pode perder nem empatar de jeito nenhum espero q esse cabelo do neymar dê sorte pic.twitter.com/zEWwxQ1dVk — vee🇧🇷 (@jdbrmadrid) 16 de junho de 2018

2002 Ronaldo fez um corte de cabelo horrível e fomos campeão 2018 Neymar fez um corte de cabelo horrível e.... O hexa já é realidade pic.twitter.com/jtLB8Ut5Ib — kkkkkj (@naosejatrouxa) 16 de junho de 2018

Neymar claramente seguindo a receita de Ronaldo Fenômeno para ser campeão mundial (cabelo ridículo, no caso) pic.twitter.com/9f1WTEdBaM — Обзор магистратуры (@RevMagistratura) 16 de junho de 2018

Parem de reclamar do cabelo do neymar, olha oq aconteceu a ultima vez q algum brasileiro deixou o cabelo estranho na copa pic.twitter.com/UmY4lJw3VB — 🇧🇷 Joao 🇧🇷 Ohexavem🇧🇷 (@joao_weimer) 16 de junho de 2018

Amigos, se Ronaldo fez isso na Copa de 2002 e levantou a taça, o novo cabelo do Neymar é TOTALMENTE ACEITÁVEL! pic.twitter.com/36hDZQm1oN — Hiper Fla 🔴⚫ (@FlaHiper) 16 de junho de 2018

Meu Deus o Neymar implantou um ninho de pomba com miojo no cabelo — Maria P (@mariiap_almeida) 16 de junho de 2018

Se o Brasil for hexa vou usar o mesmo corte de cabelo do Neymar — Brunno Eigon (@brunnoeigon) 16 de junho de 2018

Neymar claramente copiando o cabelo de miojo seco do Cristiano pra dar sorte. Boa, moleque. Agora o hexa vem — Madridista Deprê (@DepreMadridista) 3 de junho de 2018

adblock ativo