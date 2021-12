Neymar marca o centésimo gol da Copa no Brasil

O atacante Neymar marcou o 100º gol da Copa do Mundo de 2014 ao abrir o placar para a Seleção Brasileira contra Camarões, na última rodada do Grupo A, nesta segunda-feira, 23. O gol aconteceu na 100ª partida do Brasil em Mundiais.

A Seleção Brasileira e a Alemanha são as únicas a atingir 100 jogos no principal torneio de futebol do mundo. A Copa no Brasil tem tido uma grande quantidade de gols e pode chegar à média mais alta desde o Mundial de 1970, que teve média de 2,97 gols por jogo.

