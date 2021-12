Neymar marca 2, vira artilheiro da Copa e Brasil pega Chile

Em seu 100º jogo em Copa do Mundo, a Seleção Brasileira contou com o talento individual de Neymar para vencer Camarões por 4 a 1, nesta segunda-feira (23), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

Neymar marcou dois, chegou a quatro e assumiu a artilharia do Mundial. Ele passou Müller (Alemanha), Enner Valencia (Equador), Benzema (França) e Robben e Van Persie (Holanda), que anotaram três gols. O atacante do Barcelona também se tornou o sexto maior goleador da seleção principal com 35 gols.

<GALERIA ID=19322/>

O jogo também marcou o fim do jejum de Fred, que ainda não havia marcado na competição. Ele fez o terceiro gol no confronto contra os africanos. O quarto foi marcado por Fernandinho, que substituiu Paulinho Com a vitória sobre Camarões, o Brasil terminou a primeira fase na liderança com sete pontos -mesma pontuação do México, que venceu a Croácia por 3 a 1, no Recife.

No entanto, os mexicanos ficaram com a segunda colocação nos critérios de desempate (possui saldo de gols inferior). Assim, o time brasileiro enfrentará na próxima fase o Chile, segundo colocado do Grupo B. O jogo está marcado para o próximo sábado (28), às 13h, no Mineirão. Os chilenos são fregueses da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Em três confrontos, o Brasil venceu por 4 a 2 em 1962, 4 a 1 em 1998 e 3 a 0 em 2010.

O JOGO

Com Hulk de volta ao time titular no lugar de Ramires, que atuou no empate diante do México, o Brasil começou pressionando a já eliminada seleção de Camarões. Com dois minutos, Neymar recebeu livre e enfiou para Daniel Alves, que cruzou para Paulinho finalizar e ser travado pelo adversário. O lance inicial deu fortes indícios que o time de Felipão venceria com facilidade.

No entanto, Camarões passou a valorizar a posse de bola e assustou em um chute da entrada de Moukandjo que ia em direção ao gol, mas bateu em Marcelo. A Seleção Brasileira passou por um momento de turbulência. A equipe tentava lançamentos longos e não conseguia organizar jogadas. No entanto, abriu o placar após marcar sob pressão. Aos 16 minutos, Luiz Gustavo ganhou uma jogada pela esquerda, avançou e cruzou para Neymar, que apareceu no meio da defesa para empurrar para o gol.

Na sequência, a Seleção criou duas boas chances para ampliar o marcador. Neymar bateu de primeira da entrada da área e obrigou Itanjde fazer excelente defesa. Na sequência, Paulinho cruzou da esquerda e Fred dividiu com o zagueiro, mas não conseguiu concluir. Mas Camarões não se abateu. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Matip cabeceou e acertou a trave de Júlio César.

No minuto seguinte, Nyon passou por Daniel Alves e cruzou para Matip completar para o gol na pequena área e deixar tudo igual. Foi o primeiro gol do time africano na atual edição da Copa após derrotas para o México por 1 a 0 e para a Croácia por 4 a 0. Quando Camarões era melhor, a Seleção Brasileira marcou o segundo na individualidade de Neymar. Aos 34 minutos, o atacante recebeu passe de Marcelo, carregou, cortou Nkoulou e chutou quase no meio do gol.

No segundo tempo, o Brasil voltou com Fernandinho na vaga de Paulinho, que entrou em campo pressionado de perder a vaga de titular. Assim como no primeiro tempo, o time começou pressionando. Logo aos 2 minutos, Fred arriscou de fora da área e o goleiro espalmou. No minuto seguinte, David Luiz cruzou e o atacante do Fluminense só empurrou para o gol aumentando o placar.

O jogador era outro que estava pressionado de deixar o time principal. Ele havia prometido balançar a rede contra os africanos após passar em branco contra croatas e mexicanos. O gol deu tranquilidade para o time brasileiro. Felipão ainda sacou Hulk para colocar Ramires. Ele ainda tirou Neymar para a entrada de Willian. Quando o México vencia a Croácia por 3 a 0 e precisava de mais um gol para terminar em primeiro, o Brasil marcou o quarto gol. Fernandinho tabelou com Fred e Oscar, e ao receber passe na grande área, chutou rasteiro para fazer mais um.

adblock ativo