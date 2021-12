Neymar fez sua melhor partida na Copa do Mundo e liderou o Brasil na vitória por 2 a 0 sobre o México, nesta segunda-feira, 2, para enfrentar nas quartas de final a Bélgica, que despachou o Japão de virada por 3 a 2.

O craque do Paris Saint-Germain apareceu para colocar o Brasil nos trilhos no segundo tempo, iniciando e finalizando a jogada do primeiro gol (51 minutos) e dando passe açucarado para Roberto Firmino selar a vitória brasileira (88).

Neymar lidera Brasil contra México e enfrenta Bélgica nas quartas

Já do lado mexicano, trata-se do sétimo Mundial consecutivo em que a seleção 'Tri' deu adeus nas oitavas de final, mantendo viva a maldição 'del quinto juego'

De virada

Os Diabos Vermelhos garantiram a classificação após vencer de virada com gol no último minuto de jogo.

Todos os gols saíram na segunda etapa, com os Samurais Azuis abrindo vantagem com Haraguchi (48) e Inui (52) e sugerindo mais uma zebra no mundial russo. Mas os Diabos Vermelhos reagiram com Vertonghen (69), Fellaini (74) e Chadli (90+4) .

Bélgica e Brasil se enfrentam por uma vaga nas semifinais nesta sexta, 6, às 15h pelo horário de Brasília, em Kazan.

Neymar lidera Brasil contra México e enfrenta Bélgica nas quartas | Foto: Divulgação/ATarde

