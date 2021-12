Neymar fratura a vértebra e está fora da Copa do Mundo

Desde antes da Copa do Mundo fala-se da dependência da Seleção Brasileira do seu principal craque. Nas duas partidas finais do Mundial, o Brasil vai ter que provar que sabe viver sem Neymar. Afinal, o jogador teve uma fratura na terceira vértebra lombar nos minutos finais da partida contra a Colômbia, nesta sexta-feira, 4, na Arena Castelão, em Fortaleza, e está fora da Copa.

A jogada que tirou Neymar da Copa aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo da partida. O jogador iniciaria um contra-ataque, mas recebeu um choque do lateral-direito Zuñiga, que chegou por trás e acertou uma joelhada na coluna do jogador brasileiro, que ficou se contorcendo de dor no gramado.

Retirado de maca chorando muito, Neymar foi diretamente para um hospital nos arredores da Arena Castelão, acompanhado do médico José Luis Runco, para realizar exames. Imagens de TV mostraram que o craque seguiu para o interior do hospital de maca, ainda chorando.

O exame de tomografia computadorizada mostrou que Neymar sofreu fratura na terceira vértebra lombar. "Não é uma fratura grave, não precisa de tratamento cirúrgico. Mas precisa de imobilização, de uma cinta lombar", explicou um dos médicos da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. "O prazo de recuperação é muito curto. Em uma semana não dá para voltar".

O médico não quis dar prazo de recuperação. Disse apenas que Neymar vai precisar ficar "algumas semanas" imobilizado para controle da dor. Lasmar explicou ainda que Neymar vai voltar com o grupo para Teresópolis (RJ) e depois será decidido o que vai ser feito, se será cortado ou permanece com a equipe para a sequência da competição.

Instantes após a confirmação da lesão em Fortaleza, Zuñiga negou que tenha entrado na jogada com a intenção de machucar o atacante brasileiro. "Antes de entrar nessa jogada, eu não estava pensando em fazer mal, mas sim em defender a camisa do meu país. Lamentavelmente, aconteceu isso. Esperamos que ele se recupere e volte, porque é um talento para o Brasil e para o mundo", declarou Zuñiga.

O Brasil já tinha outro importante desfalque para a semifinal contra a Alemanha, na terça, em Belo Horizonte. O zagueiro Thiago Silva recebeu o segundo cartão amarelo nesta sexta e terá de cumprir suspensão. Dante e Henrique disputam a vaga do capitão da Seleção.

Rosto coberto

Após realizar exames e ter diagnosticada uma fratura na vertebra, que o impossibilitará de voltar a jogar na Copa do Mundo, Neymar deixou o hospital São Carlos, em Fortaleza, por volta das 21h20. Deitado em uma maca, o craque utilizou uma toalha para cobrir o rosto.

A presença do atacante causou aglomeração em frente ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar montaram esquema de segurança nas duas portas do local para despistar os curiosos e evitar tumulto.

Quem acompanhou Neymar no hospital foi José Luiz Runco, chefe do departamento médico da Seleção Brasileira. A expectativa é de que o camisa 10 volte para Teresópolis, no Rio de Janeiro, com a delegação brasileira. Ainda não está definido se ele seguirá com o grupo na Granja Comary mesmo sem condições de ir a campo.

Estreante em Copas do Mundo aos 22 anos, Neymar encerra sua participação com quatro gols em cinco jogos, além de dois prêmios de "homem da partida", nos jogos contra Croácia e Camarões.

