Neymar é poupado de treino, mas não preocupa Seleção

Neymar não preocupa para enfrentar a Colômbia, sexta-feira, 4, pelas quartas de final da Copa do Mundo, mas vai ser poupado de alguns treinamentos até a data da partida. O departamento médico da Seleção Brasileira informou que o atacante tem uma lesão na coxa esquerda e outra no joelho direito, ambas por pancadas recebidas. A informação inicial era de que a lesão era na coxa direita.

O jogador está fazendo tratamento com gelo no local desde sábado, 28, quando o Brasil venceu o Chile nos pênaltis, 3 a 2, após o empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Belo Horizonte. A coxa, principalmente, já está menos inchada.

Nesta segunda-feira, 30, ele não foi a campo, assim como todos os outros jogadores que atuaram mais de 45 minutos ante os chilenos. Jô e Ramires, que só entraram no segundo tempo mas participaram da prorrogação inteira, também só ficaram fazendo recuperação física na piscina do centro de treinamento da CBF.

Os três goleiros, incluindo o titular e herói Júlio César, e os oito jogadores de linha restantes (Maicon, Maxwell, Henrique, Dante, Paulinho, Bernard, Hernanes e Willian), foram a campo e trabalharam tecnicamente em campo reduzido.

Oscar, com um arranhão que inflamou na coxa, Luiz Gustavo, com uma pancada no joelho, e David Luiz, com contratura nas costas, também fizeram tratamento. A lesão de David melhorou e, segundo o médico José Luiz Runco, ele estará bem melhor na partida de sexta, 17h, em Fortaleza. Luis Gustavo está suspenso por causa do segundo cartão amarelo e não vai jogar.

