Neymar é o jogador que mais gera cartões aos times adversários

As quedas do jogador Neymar já se tornaram motivo de memes, discussões aprofundadas e até críticas. Mas, além de toda a repercussão gerada dentro e fora das redes sociais, os momentos em que o craque cai se tornaram situações negativas para os times adversários.

As faltas no jogador já renderam seis cartões amarelos, o que faz de Neymar o atleta que mais rende esse tipo de advertência na Copa do Mundo da Rússia.

Somente no jogo contra a Suíça, os jogadores Lichsteiner, Behrami e Schar receberam cartões amarelos. Já na disputa contra a Sérvia, quem foi advertido foi Ljajic e diante do México, Salcedo e Alvarez foram repreendidos.

