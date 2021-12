Neymar e mais 12 jogadores se apresentam à Seleção, na Granja Comary

A Seleção Brasileira já tem 13 dos 23 convocados pelo técnico Tite presentes na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os primeiros jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, 9, o Brasil enfrenta a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Posteriormente, na terça-feira, 13, joga contra o Peu, em Lima. Richarlison foi o primeiro a se apresentar no elenco - no domingo.

Depois, se juntaram a ele os goleiros Weverton, Ederson e Santos, os zagueiros Marquinhos, Felipe, Thiago Silva e Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o lateral-direito Gabriel Menino, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Éverton Cebolinha e Neymar.

O atacante Neymar, um dos principais destaques da equipe, chegou em Teresópolis por volta do meio-dia.

Outros atletas se apresentarão ao longo desta segunda-feira, 5. No entanto, o grupo, por completo, só estará a disposição do Tite nesta terça-feira, 6. Ou seja, a Seleção terá pouco tempo de maneira completa para se preparar para o jogo. Além disso, o primeiro trabalho será realizado na tarde desta segunda-feira.

Após a atividade de quarta, o grupo embarca para São Paulo. Na véspera do jogo contra a Bolívia, o treino será no local da partida.

O goleiro Alisson, do Liverpool, havia sido convocado por Tite, mas acabou sofrendo uma lesão no ombro. Sem tempo hábil para recuperação, Éderson, do Manchester City, foi convocado em seu lugar.

Confira os 23 convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Felipe (Atlético de Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Everton (Benfica), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Rodrygo (Real Madrid) e Richarlison (Everton)

