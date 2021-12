Neymar dorme com bolsa térmica na perna após pancada

O jogador Neymar faz tratamento na perna desde o jogo contra o Chile, por conta da pancada que recebeu na coxa nos primeiros minutos da partida. De acordo com a Globo, o atacante dormiu com bolsas técmicas nas pernas para acelerar a recuperação. O atleta também passou a folga no domingo, 29, e manhã desta segunda, 30, realizando o procedimento.

Mesmo o técnico Luiz Felipe Scolari tendo demonstrado preocupação com a situação de Neymar, o chefe do departamento médico da Seleção Brasileira, José Luiz Runco, diz que a lesão no atleta não preocupa.

"Todos foram liberados. Não especificamos nenhum tratamento intenso, apenas que se cuidasse e evitasse esforço. Não vejo ele como problema para o jogo com a Colômbia. Foi um tostão [paulistinha] na perna e nada mais. Não preocupa mesmo. E se tivesse algo mais sério, estaríamos em cima, com certeza. Amanhã [segunda] ele pode até sentir um pouco de dor, o que é normal. Mas vai fazer o trabalho regenerativo dos titulares e na terça estará em campo, trabalhando com bola normalmente".

adblock ativo