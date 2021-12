Neymar deixa Granja Comary após passar noite com a seleção

O jogador Neymar acaba de deixar a Granja Comary, em Teresópolis. Ele passou a noite na concentração da seleção brasileira, acompanhado do pai, mas agora vai se separar dos companheiros para repousar e se recuperar da lesão. O jogador deixou o local de helicóptero e, segundo informações da família, vai para a casa em Guarujá, litoral de São Paulo.



O atacante teve uma fratura em uma vértebra lombar, após levar uma joelhada nas costas do jogador colombiano Zuñiga, durante o jogo das quartas de final, nesta sexta-feira, 4.



O Comitê Disciplinar da Copa do Mundo do Brasil está analisando o lance que tirou o brasileiro Neymar do mundial. Aguarda-se uma decisão sobre uma punição ou não ao jogador colombiano em breve.



Neste sábado, 5, a presidenta Dilma enviou carta a Neymar dizendo que a dor sentida pelo jogador, no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza, feriu o coração de todos os brasileiros, mas destacou a força do atacante como a de "um grande guerreiro que não se deixa abater, mesmo ferido".



A pancada foi aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Brasil vencia a Colômbia por 2 a 1. Após cruzamento na área, a zaga brasileira lançou a bola em direção a Neymar. O atacante brasileiro dominou a bola no peito e recebeu uma joelhada, nas costas, do lateral colombiano Zúñiga. O jogador saiu de campo chorando de dor e foi substituído pelo zagueiro Henrique.

