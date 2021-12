Neymar concorre a prêmio de melhor jogador da Copa

Mesmo fora da semifinal da Copa do Mundo por uma grave lesão nas costas, Neymar foi lembrado pela Fifa como um dos principais jogadores do torneio. Nesta sexta-feira, 11, antevéspera da decisão do Mundial, a entidade divulgou por meio do Twitter oficial da bola Brazuca os nove nomes que disputarão a Bola de Ouro da Copa, o prêmio de melhor jogador do torneio. E Neymar é o único brasileiro na seleta lista.

Além do Brasil, Holanda e Colômbia receberam um indicado cada. Os semifinalistas europeus serão representados por Robben, enquanto os quadrifinalistas sul-americanos por James Rodríguez.

Os finalistas receberam o maior número de indicações. Da Argentina, três nomes foram indicados: Messi, Di María e Mascherano. Pelo lado da Alemanha foram quatro os lembrados pela Fifa: Müller, Kroos, Lahm e Hummels.

Além dos melhores da Copa, a Fifa também anunciou a lista de melhores goleiros - Neuer (Alemanha), Navas (Costa Rica) e Romero (Argentina) - e os indicados a revelação do Mundial - Pogba e Varane (França) e Depay (Holanda).

