Neymar celebra em suas redes sociais atuação na segunda rodada das Eliminatórias

Após ser destaque no triunfo de 4 x 2 sobre o peru, nesta terça-feira, 13, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 (Catar), o atacante Neymar publicou, nesta quarta-feira, 14, uma mensagem nas redes sociais.

“Cara inchada de cansaço e sono, mas muito feliz, muito feliz mesmo. Dois jogos e duas grandes vitórias, mais uma vez voltando pra casa cheio de energia boa e aprendizado. Parabéns a toda nossa equipe e comissão”, afirmou.

Neymar atingiu a marca de 64 gols com a Seleção Brasileira, segundo a Fifa, após o jogo de ontem. Com isso, superou Ronaldo Fenômeno e agora é o segundo jogador com mais gols pelo Brasil em partidas oficiais. Pelé é o primeiro colocado, com 77 gols.

Já na contagem da CBF, que contabiliza partidas contra clubes e combinados, Neymar tem, também, 64 gols e está atrás de Ronaldo, com 67, e Zico, com 66 gols. Pelé contabiliza 95 gols.

adblock ativo