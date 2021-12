Na CBF desde 2002, diretor de comunicação também é demitido

O diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, também foi demitido do cargo nesta terça-feira, 15. Ele estava na entidade desde 2002, quando foi convidado para trabalhar numa intervenção na seleção promovida por Ricardo Teixeira, presidente da CBF à época, quatro meses antes da abertura da Copa daquele ano.

Na ocasião, o então assessor cuidava da imagem de Ronaldo, um dos principais jogadores da seleção. Durante esse período, Paiva já trabalhou em quatro Mundiais e sempre adotou o estilo conciliador até ser punido no último dia 30 acusado de agredir um atacante do Chile, que o chamou de "delinquente".

Em decisão tomada nas últimas horas, a CBF resolveu dispensar a comissão técnica responsável pela campanha na Mundial em casa. Em relação a Paiva, a situação foi definida logo após o anúncio das saídas do treinador, do coordenador técnico e do restante da comissão, na segunda, 14. Entre os demitidos estão José Luiz Runco, médico, Carlos Pracidelli, preparador de goleiros, e Paulo Paixão, preparador físico.

Formado em jornalismo, Rodrigo Paiva foi um dos primeiros a trabalhar como assessor no futebol. No início dos 90, assumiu o cargo no Flamengo, onde trabalhou com Renato Gaúcho, Romário e Edmundo. Na CBF, ele era um dos homens de confiança de Teixeira e se manteve no cargo após a renúncia do cartola em março de 2012.

adblock ativo