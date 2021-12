Uma multidão de torcedores ficou à frente da entrada principal do estádio Presidente Vargas na expectativa para acompanhar o treino do Brasil, que não foi aberto, nesta quinta-feira, em Fortaleza (CE).

Torcedores levaram cartazes, gritaram e cantaram enquanto à espera da Seleção que irá fazer o único treinamento na capital cearense antes de pegar a Colômbia. Segundo informações da polícia militar, cinco mil pessoas ocupavam o entorno do PV.

A segurança responsável não fez um cordão de isolamento. e os torcedores estavam praticamente próximos ao portão que separa a entrada da rua. Os jornalistas, então, tiveram de se infiltrar por meio das centenas de pessoas para conseguir chegar ao acesso ao estádio.

Bernardo Itri, Marcel Rizzo e Sérgio Rangel l Agência Folha Press Multidão de torcedores tenta acompanhar treino da Seleção

A reportagem foi parada por um torcedor que pediu para a entrada dele ser facilitada a troco de uma entrevista com Daniel Alves e Neymar. "Sou amigo deles. Você entra e depois me passa a credencial", disse o torcedor que vestia uma camiseta do Corinthians.

A atividade chegou a parar duas obras em prédios vizinhos aos estádio. Todos os trabalhadores pararam e se posicionaram nas sacadas dos edifícios para ver o Brasil.

A imprensa terá acesso apenas aos primeiros 15 minutos da atividade. O treino não está sendo realizado na Arena Castelão a pedidos da Fifa, que deseja preservar o gramado do estádio.

