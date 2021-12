Morre o avô do lateral esquerdo Marcelo

Morreu na madrugada deste sábado, 5, o avô do lateral esquerdo da seleção brasileira Marcelo.

O jogador foi liberado para passar o dia com os familiares, mas preferiu permanecer concentrado na Granja Comary, em Teresópolis.

Pedro Vieira da Silva Filho estava internado em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, onde recebeu a visita do jogador durante uma folga no dia 18 de junho.

Ele teve complicações causadas por um tumor na medula óssea e apresentava quadro de pneumonia. O avô de Marcelo foi um dos maiores incentivadores de sua carreira como jogador.

