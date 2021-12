Mídia alemã e argentina tiram onda com goleada no Mineirão

Com o Brasil para a Alemanha perdendo por 5 a 0 no primeiro tempo, os jornais estrangeiros destacaram em suas páginas on-line o inesperado resultado bem antes do primeiro tempo do confronto da semifinal da Copa terminar. O jogo acabou 7 a 1.

O alemão "Bild" escreveu quatro vezes o placar "5x0!". Depois, mudou e perguntou se a seleção alemã marcará mais de nove gols na partida contra o Brasil : "Dois dígitos?".

O argentino 'Olé' fez uma brincadeira e colocou em sua manchete "pentalemão", referindo-se aos cinco gols tomados e o número de títulos mundiais do Brasil. Escreveu que é uma surra histórica e que é uma humilhação.

O espanhol "Marca" publicou "Alemaniazo" lembrando da derrota de 1950, por 2 a 1, para o Uruguai que ficou conhecido com Maracanazo. O italiano "Gazzetta dello Sport" colocou escreveu "Furacão alemão: e cinco gols".

Como os gols alemães saíram rápidos, o site americano "Huffington Post" escreveu que foi um ataque relâmpago de guerra.

