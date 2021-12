Mesmo sem Neymar, brasileiros estão otimistas

Mesmo sem Neymar, que está com uma fratura na terceira vértebra lombar e não jogará mais pela Copa do Mundo, torcedores brasileiros estão otimistas em relação ao futuro da seleção. A aposta agora dos torcedores é que Willian entre no lugar do atacante."[A saída de Neymar] vai abalar a seleção, mas conseguiremos superar, ele não é o único craque", aposta a estudante Paula Freitas, de 31 anos.



Nesta sexta-feira, 4, ela assistiu ao jogo em um pesque-pague, em Água Lindas (GO). O resultado de 2 a 1 sobre a Colômbia foi comemorado por 70 pessoas, que torciam juntas. A tristeza também foi conjunta, quando a fratura de Neymar foi anunciada. "Foi um banho de água fria, ninguém joga como ele", diz o designer gráfico Renato Coelho, de 36 anos, que assistiu ao jogo com Paula. Apesar disso, ele acredita que Willian vai ter um bom desempenho.



Rogério Augusto, de 6 anos, conta que ninguém sofreu como ele. Fã incondicional do atacante brasileiro, o menino diz que tem um boneco de Neymar que, "agora, também está internado". Ele diz que não perde as esperanças na seleção e que está torcendo para que o craque volte a jogar o mais rápido possível.



O designer Adrian Lima, 35 anos, arrisca um palpite. "O Brasil vai sofrer [com o Neymar], mas vai conseguir. O placar contra a Alemanha vai ser 2 a 1 para o Brasil. Os gols serão de Fred, que vai desencantar, e Oscar", disse enquanto assistia à partida entre Argentina e Bélgica, na Fifa Fan Fest, em Taguatinga.



Neymar deixou hoje a Granja Comary, em Teresópolis. Ele passou a noite na concentração da seleção brasileira, acompanhado do pai, mas agora vai se separar dos companheiros para repousar e se recuperar da lesão. O jogador deixou o local de helicóptero e, segundo informações da família, vai para a casa em Guarujá, litoral de São Paulo.



O atacante teve uma fratura em uma vértebra lombar, após levar uma joelhada nas costas, do jogador colombiano Zuñiga, durante o jogo das quartas de final ontem (4), na Arena Castelão, em Fortaleza.

adblock ativo