Meio-campista Fred fica fora de treino e preocupa a seleção brasileira

O meio-campista Fred não participou do último treino da seleção brasileira no CT do Tottenham, nas cercanias de Londres, na manhã desta sexta-feira. A delegação embarca no final da tarde para Viena, local do amistoso com a Áustria, no próximo domingo. A CBF se limitou a informar que o jogador recém-contratado pelo Manchester United prosseguiu o trabalho de fisioterapia. Não deu detalhes sobre a contusão no tornozelo direito. Há um clima de preocupação.

Fred se machucou no treino da tarde de quinta-feira, ao ser atingido por Casemiro em uma disputa de bola. O volante titular da seleção brasileira foi forte na bola, apesar de ser um treinamento. Mas é isso que Tite pede aos jogadores: que levem a sério toda e qualquer atividade, sem medo do que possa acontecer.

Ao receber a pancada, o volante, mesmo mancando bastante, ainda tentou prosseguir no treinamento. "Não sei a intensidade da dor, mas não vamos perder a concentração, continuem", gritou Tite. Mas após alguns minutos, sem suportar, Fred deu-se por vencido e caiu no gramado. Atendido pelos médicos, imediatamente iniciou o trabalho com gelo, ainda no banco de reservas.

Na quinta-feira, o médico-chefe da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, foi bastante precavido ao falar sobre Fred. "É precoce fazer qualquer diagnóstico antes das primeiras 24 horas", disse em entrevista coletiva. Afirmou também que somente nesta sexta-feira seria possível avaliar o quadro. No entanto, até o momento, não houve informação mais detalhada sobre o tratamento e se há algum risco de o jogador não disputar a Copa do Mundo.

Uma possibilidade levantada por Lasmar era Fred ser submetido a um exame de ressonância magnética. Mas por causa da viagem, talvez isso ocorra em Viena, se houver necessidade.

Vale ressaltar que no processo de condução da recuperação de Renato Augusto, apesar do comportamento precavido, as informações foram um pouco mais completas.

