Marta treina com bola e aumenta suas chances de enfrentar a Austrália

Depois de desfalcar a seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo da França, no último domingo, em Grenoble, onde a equipe nacional venceu a Jamaica por 3 a 0, Marta treinou normalmente com bola nesta terça-feira, 11, em Montpellier, e aumentou suas chances de estrear na competição nesta quinta, 13, às 13h (da Bahia), contra a Austrália.

A seis vezes melhor do mundo não encarou as jamaicanas por ainda estar em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Agora, porém, a craque deu um claro indício de que ficará à disposição do técnico Vadão para o duelo diante das australianas.

Marta participou ativamente e sem nenhum restrição do treino realizado em campo reduzido nesta terça. Com boa movimentação, ela também esteve presente em um trabalho de finalizações a gol e mostrou estar em boas condições.

A craque se machucou em 24 de maio, durante o período de preparação que o time nacional realizou em Portugal antes de seguir para a França, e desde então fez tratamento intensivo para poder atuar.

A recuperação de Marta e a sua provável presença na partida de amanhã foi celebrada por Andressa Alves. “Marta é muito importante pra gente. É a melhor jogadora do mundo, então a gente precisa muito dela, e ver ela treinando e com confiança dá um alívio. Ela, Formiga e a Cris (Cristiane) são os pilares do time. Então, tendo as três jogadoras, a gente tem uma confiança muito maior”, afirmou.

Ao ser questionada após a atividade se a principal jogadora do Brasil está totalmente pronta para atuar, Andressa Alves respondeu: “100% eu não sei, aí fica mais com os médicos. Mas, vendo ela treinar como vi ela treinando hoje, com sangue no olho, acredito que ela está 100% pronta”.

EUA humilham

Favorita e atual campeã do mundo, a seleção dos Estados Unidos estreou nesta terça com goleada histórica, por 13 a 0, pra cima da Tailândia. Esse foi o placar mais elástico entre todas as sete edições da competição. O destaque do jogo ficou por conta dos cinco gols marcados por Alex Morgan, ex-número 1 do mundo e principal referência no ataque estadunidense.

As americanas lideram o Grupo F, mas somam os mesmos três pontos que a Suécia. Nesta terça, as europeias superaram a retranca do Chile e venceram por 2 a 0. O outro jogo do dia foi entre Nova Zelândia e Holanda, com triunfo das holandesas pelo placar mínimo. Nesta quarta, 12, mais três partidas animam o sexto dia de Copa do Mundo: Nigéria x Coreia do Sul, às 10h (da Bahia); França x Noruega, às 16h; e Alemanha x Espanha, às 13h.

adblock ativo