Marta ganhará estátua no Museu da Seleção Brasileira ao lado de Pelé

A atacante Marta, de 33 anos, eleita cinco vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa, irá ganhar uma estátua, ao lado de Pelé, no Museu da CBF, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Marta recebeu a equipe que fez a estátua de Pelé em sua residência, para tirar as medidas exatas e dar início a confecção da peça em Londres.

O técnico Zagallo também será homenageado. Ambos irão escolher a pose para o retrato em tamanho real. As estátuas não possuem previsão de inauguração, devido a pandemia do novo coronavírus.

O museu da CBF ainda ganhará uma ala totalmente dedicada a história e aos feitos do futebol feminino.

