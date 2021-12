Marcelo nega estar 'preocupado' com a seleção

"Preocupado não é a palavra". O lateral Marcelo deixou claro que continua confiante, apesar das dificuldades encontradas pela seleção brasileira nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, mas reconheceu que a equipe ainda "precisa melhorar".

"A gente não está preocupado. A gente sabe da nossa responsabilidade, sabe o que tem que fazer a cada jogo", explicou o jogador do Real Madrid em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira na Granja Comary.

Depois da difícil virada de 3 a 1 sobre a Croácia, o Brasil ficou no 0 a 0 com o México na segunda rodada. Em nenhum desses jogos os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari mostraram a agressividade apresentada na conquista da Copa das Confederações, há um ano.

"Não sei explicar exatamente o que houve nas primeiras partidas, mas a gente tenta dar o nosso máximo a cada jogo. Em alguns jogos, as coisas não acontecem como a gente quer, mas é algo normal. As outras seleções já sabem mais ou menos como a gente joga. Mas temos consciência de que ainda precisamos melhorar", admitiu o lateral.

"Várias seleções já estudaram a gente, por isso agora ficou um pouco mais difícil. A gente sabe o que tem que fazer, o que o Felipão passou para a gente. Mas Copa do Mundo é assim, cada jogo é mais difícil que o outro", resumiu.

A seleção brasileira fecha sua participação na primeira fase contra Camarões, nesta segunda-feira em Brasília, precisando apenas de um empate para garantir sua vaga nas oitavas de final.

"A gente tem o jogo contra Camarões para resolver algumas coisas, mas já houve uma evolução da primeira para a segunda partida. A gente tem o sonho de conquistar o título, mas tem que jogar jogo após jogo", completou Marcelo.

