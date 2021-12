Jogadores lamentam a eliminação do Brasil nas redes sociais

Não está sendo fácil para a seleção brasileira digerir a partida contra a Bélgica e, consequentemente, a eliminação da Copa do Mundo da Rússia. Embora a partida tenha ocorrido na sexta-feira, 6, os jogadores do Brasil estão se manifestando aos poucos nas redes sociais, como Neymar, Miranda e Fagner. Eles deixaram o hotel em Kazan na manhã deste sábado, 7.

Neymar, que não quis dar declarações no fim do jogo, falou por meio do perfil do Instagram: "Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira, a dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história". Ele ainda agradeceu a Deus pela oportunidade e disse sobre o orgulho de ter participado da seleção.

Capitão da última partida, Miranda também usou a rede social para lamentar sobre o fim das chances de vencer a Copa. "Aqui vivi um grande sonho, o de disputar o maior campeonato do mundo, e o maior objetivo que um atleta de futebol pode alcançar", comentou.

Fagner também foi um dos jogadores da seleção que comentou sobre o Brasil no Mundial. Ele publicou uma foto com a equipe completa, desde os jogadores até os profissionais que os ajudaram a ter um bom desempenho nas partidas. Na legenda, ele cita a palavra "orgulho" para definir os colegas de trabalho.

