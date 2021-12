Jogadores do Brasil terão chuteiras personalizadas

No jogo deste sábado, 28, contra o Chile, três jogadores da Seleção Brasileira irão usar chuteiras personalizadas que fazem alusão à conquista do hexacampeonato pelo Brasil. O lateral Marcelo e os meio-campistas Fernandinho e Oscar utilizarão produtos que têm na parte de trás do pé-direito cinco estrelas completas e uma em branco.

As chuteiras foram desenvolvidas pelas Adidas, patrocinadora dos jogadores, e serão utilizadas por eles nos jogos decisivos da Copa do Mundo.

Enquanto as chuteiras de Fernandinho e Oscar levam seus próprios nomes na parte de trás do pé-esquerdo, a de Marcelo tem as inscrições 'Enzo', '12' e 'Rica', que se referem ao nome de seu filho, ao número da camisa que ele utiliza no Real Madrid e à mulher dele.

adblock ativo