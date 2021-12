Jogadores da Seleção fazem homenagem a Neymar antes do jogo

Os jogadores da Seleção Brasileira fizeram uma homenagem a Neymar após o almoço no hotel em que o grupo está concentrado em Belo Horizonte. Antes de partirem para o Mineirão, os 22 jogadores do Brasil fizeram uma foto com o gesto "tóis", marca registrada do camisa 10 brasileiro.

"A camisa 10 do Neymar estrá em cada um de nós. Vamos jogar também para ele, que está em nossos corações. Força, Neymar", afirmou David Luiz, que irá assumir a braçadeira de capitão (Thiago Silva está suspenso).

Desde que Neymar fraturou uma vértebra, o grupo tem batido na tecla de que quer conquistar um hexa em homenagem ao companheiro.

Brasil e Alemanha decidem uma vaga na final da Copa do Mundo, às 17h desta terça, 8, no Mineirão.

adblock ativo