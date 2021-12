Jogadores da Seleção Brasileira começam a se apresentar na Granja

O zagueiro Marquinhos chegou nesta segunda-feira, 21, na Granja Comary. Ele é o primeiro jogador convocado para a Copa do Mundo Rússia 2018 a se apresentar à Seleção Brasileira para preparação para a competição.

"Primeiro a chegar na Granja. Estou muito feliz de estar aqui e certo de que vamos trabalhar bastante para fazer um boa preparação", disse o atleto do Paris Saint Germain (PSG) para o site da CBF.

Marquinhos, 24 anos, treina na Granja Comary desde 17 anos, quando era convocado para as categorias de base. "Dessa vez é uma sensação diferente", disse animado.

Até as 14 horas, outros 16 jogadores devem se apresentar, incluindo Neymar. Já o goleiro Cássio do Corinthians só devem chegar durante a noite.

O goleiro Alisson, do Roma, o meia Philippe Coutinho, do Barcelona, e o zagueiro Miranda, da Internazionale, são esperados nesta terça. Já o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Roberto Firmino, que participam da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, no próximo sábado, só devem se apresentar em Londres no dia 28.

