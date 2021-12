Hackers invadem site de James e fazem piada com Neymar

O site oficial do meia colombiano James Rodríguez sofreu nesta terça-feira, 8, o ataque de hackers. Os invasores, que se denominaram [IN]SecInjcetion, substituíram a foto do destaque da Colômbia na Copa do Mundo por uma sátira do momento que tirou Neymar da Copa do Mundo.

Em vez de Zuñiga, o personagem de videogame Sagat, do "Street Fighter", "golpeia" o craque da Seleção Brasileira. De acordo com a imprensa colombiana, os hackers seriam brasileiros. No momento, o site oficial de James Rodríguez se encontra em manutenção.

adblock ativo