Fred celebra atuação de Thiago: 'É um jogador fora de série'

Zagueiros artilheiros no Brasil. Thiago Silva e David Luiz mostram que, além de boas atuações na defesa, se portam muito bem no ataque. Isto alivia as contestadas atuações do atacante Fred, que marcou apenas um gol durante a Copa do Mundo. Apesar disto, o atacante celebrou a vitória por 2 a 1 frente a Colômbia, na tarde desta sexta-feira, e destacou a importância de Thiago Silva dentro do time.

"A gente sabe da importância da liderança e da importância técnica dele, é um jogador fora de série. A gente olha para o banco e vê o Dante, o Henrique e fica tranquilo. Esse grupo é assim. São 23 jogadores onde todos são importantes", disse Fred.

O centroavante da Seleção Brasileira viu, no final da partida, seu companheiro de ataque Neymar sair contundido de campo, após joelhada nas costas. No entanto, Fred confia na recuperação de seu parceiro: "O Neymar é guerreiro e nós temos certeza que ele vai estar pronto para a semifinal."

Com o triunfo frente a Colômbia, o Brasil garantiu vaga na semifinal do Mundial de 2014. A Alemanha, que venceu a França por 1 a 0 também nesta sexta, será a próxima adversária da Seleção. O jogo será realizado na próxima terça-feira, no estádio do Mineirão.

