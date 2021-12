Fred abandona bigode para jogo contra Colômbia

O atacante Fred mudou o visual para o confronto desta sexta-feira, 4, contra a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogador do Fluminense aderiu ao vistoso bigode para a partida diante de Camarões, quando ele fez o primeiro e único gol no Mundial, e após balançar as redes disse que manteria os pelos na boca.

Mas a atuação questionada diante do Chile pode ter feito o atacante mudar de ideia. Certo é que ele apareceu de "cara limpa" no treino desta terça-feira, 1º, conforme mostra imagens divulgadas pela CBF.



Confira vídeo em que Fred aparece sem bigode:

