Fifa aponta David Luiz como melhor jogador até oitavas

O melhor jogador da Copa do Mundo, após a disputa das oitavas de final, é o zagueiro brasileiro David Luiz. Essa é uma conclusão da Fifa, que organiza em parceria com um patrocinador, um ranking de performance dos atletas.

Em quatro jogos, David Luiz recuperou a posse de bola em 24 oportunidades, acertou 77,9% dos passes e marcou um gol, contra o Chile.

Em terceiro lugar ao final da primeira fase, o defensor brasileiro ultrapassou o meio-campista colombiano James Rodríguez, ex-líder e atual goleador da competição. Mesmo com dois gols diante do Uruguai, Rodríguez caiu uma posição. Ele está à frente do atacante francês Karim Benzema. A relação dos dez primeiros conta com mais dois brasileiros.

O atacante Neymar subiu da oitava para a sexta posição, enquanto o zagueiro Thiago Silva passou de nono a sétimo. O chileno Claudio Bravo é apontado como melhor goleiro. Na seleção ideal, formada pelos melhores de cada posição, não há espaço para Neymar, nem para o argentino Lionel Messi.

