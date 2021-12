'Ficamos em pânico após o 1º gol', diz Felipão sobre goleada

Após a goleada sofrida pela seleção por 7 a 1, nesta terça-feira, 8, pela semifinal da Copa do Mundo, o técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que a Seleção Brasileira ficou em pânico após o primeiro gol sofrido logo aos 11min da etapa inicial. O time de Felipão ainda levou mais quatro até os 29min e terminou a etapa inicial perdendo por 5 a 0.

"Ficamos um pouco em pânico e as coisas aconteceram certo para a Alemanha e errado para nosso time", disse Felipão em entrevista coletiva. "Nem sei a hora do primeiro gol, mas estava tudo organizado até o primeiro gol. Foi um branco que deu total. Foi uma pressão que deu certo e que deu errado naquele momento".

A goleada sofrida foi a primeira derrota de Felipão no comando da Seleção Brasileira em Mundiais. Ele venceu os sete jogos na conquista do penta em 2002 e tinha três triunfos e dois empates em 2014. Ele ainda acumulava cinco vitórias no título da Copa das Confederações-2013. Foi também a pior derrota sofrida pela seleção brasileira em sua história centenária. Antes, a maior goleada sofrida foi para o Uruguai por 6 a 0 na Copa América de 1920.

O Brasil também foi a primeira seleção a sofrer cinco gols em 29 minutos de jogo em um Mundial. A seleção brasileira volta a campo no sábado, 12, quando enfrentará o perdedor do confronto entre Argentina e Holanda, que se enfrentam na quarta, 9, no Itaquerão. A decisão do terceiro lugar será às 17h, em Brasília. Já a Alemanha aguarda o vencedor do confronto entre argentinos e holandeses. A final está marcada para domingo, às 16h, no Maracanã.

