Fernandinho ganha vaga de Paulinho em treino coletivo

O técnico Luiz Felipe Scolari mexeu na escalação da Seleção Brasileira no primeiro treino coletivo para a partida de sábado, contra o Chile, em Belo Horizonte. A primeira mudança já era esperada: Fernandinho ganhou a vaga de Paulinho, depois de tê-lo substituído muito bem na vitória por 4 a 1 sobre Camarões.

Na parte final, Felipão promoveu outras duas e ainda viu David Luiz sair, com dores nas costas. O time que iniciou a atividade na tarde desta quinta-feira, 26, na Granja Comary, foi formado por Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

Na equipe reserva, Paulinho empatou o placar da primeira metade do treino após Fred ter aberto o placar a favor dos titulares. Apesar da chance no time de cima, Fernandinho teve atuação discreta. Mostrou empenho logo no começo, conseguindo um desarme de carrinho, mas não repetiu o desempenho dos 45 minutos apresentados diante de Camarões, quando participou de jogadas importantes e também balançou a rede uma vez. Já Paulinho reagiu bem à alteração, chamando atenção entre os suplentes.

No intervalo do treino, Felipão colocou Maicon no lugar de Daniel Alves. O lateral direito reserva, porém, não agradou. Anotou um gol contra, de cabeça, encobrindo o goleiro Júlio César, e perdeu ótima chance de se redimir, quando, de frente para a meta, finalizou para fora.

Mas o pior para o treinador nesta quinta foi ouvir de David Luiz pedir para sair. O zagueiro reclamou de dores nas costas e subiu para a sala do departamento médico, acompanhado do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Dantes assumiu seu posto, e Felipão escalou um zagueiro sub-20 do Fluminense na formação reserva.

Em seguida, Hulk deu lugar a Ramires, mas foi outro jogador do Chelsea, o meia Oscar, quem salvou os titulares. Ele recebeu passe dentro da área e chutou em cima de Victor, mas insistiu no rebote e estufou a rede para marcar o último gol do empate por 2 a 2 no penúltimo treino brasileiro antes da partida decisiva contra o Chile.

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não se pronunciou a respeito, o que deve ocorrer em breve, antes da entrevista do atacante Fred, programada para esta tarde. O que se sabe até agora é que o jogador subiu para o interior da Granja Comary, acompanhado do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, para provavelmente iniciar tratamento médico.

O canhoto Dante foi o escolhido pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o lugar de David Luiz no lado esquerdo da defesa, formando dupla com Thiago Silva. Quem o substituiu na equipe reserva foi um dos jogadores sub-20 do Fluminense que têm sido chamados para completar os treinamentos na Granja Comary desde a primeira fase da competição.

A delegação brasileira segue para Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta. Caso David Luiz não tenha condição de jogo, ele será o único desfalque da equipe, que tem quatro jogadores pendurados com cartão amarelo: o zagueiro Thiago Silva, os volantes Luiz Gustavo e Ramires e o atacante Neymar.

O time titular que iniciou o primeiro coletivo para o confronto foi Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar. Na segunda parte, Maicon foi testado no lugar de Daniel Alves, e Ramires substituiu Hulk.

Luiz Gustavo ignora retrospecto positivo

A Seleção Brasileira tem um retrospecto positivo contra o Chile em jogos de Copa do Mundo. Nos três encontros (1962, 1998 e 2010) já realizados na história, a equipe canarinho passou pela "La Roja" com facilidade, mas este bom desempenho não anima os jogadores de Luiz Felipe Scolari para a partida deste sábado, 13 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

"Não costumo pensar nessas coisas, mas sim em enfrentar o que está por vir. O que passou já foi. Agora, é uma nova história, com novos personagens, e tudo é possível", disse o volante Luiz Gustavo, que conhece alguns jogadores do atual time chileno por causa de amistosos feitos antes da Copa do Mundo.

Já de olho na preparação para a competição em casa, a Seleção Brasileira encarou os chilenos em novembro do ano passado. Com a participação de Robinho, a equipe de Felipão derrotou o adversário por 2 a 1, mas ainda assim pôde perceber que o rival sul-americano poderia ser uma surpresa na Copa.

"Tivemos a oportunidade de jogar contra eles em amistoso e vimos que têm muita dificuldade, são de alto nível. Quando há equipes com grandes jogadores, o jogo é maravilhoso", projetou Luiz Gustavo, que terá a missão de ajudar a parar o bom ataque formado por Alexis Sanchez e Eduardo Vargas.

O volante da Seleção Brasileira, que vem fazendo uma boa Copa do Mundo, teve o discurso endossado por outro companheiro. Reserva bastante utilizado por Luiz Felipe Scolari, o meia Willian também mostrou não se iludir com o histórico de confrontos diante do Chile.

"O retrospecto é bom, pois o Brasil já venceu algumas vezes o Chile, mas não vamos pensar nisso agora. Cada jogo tem sua história. Tenho certeza de que a seleção chilena está motivada. Por isso, temos de nos preparar bem, que é o que estamos fazendo para o jogo de sábado", explicou Willian.

Antes da Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari também já havia adotado este discurso mais cauteloso com relação ao Chile. O treinador afirmou que seria melhor encarar Holanda ou Espanha (que também estavam no grupo B) do que ter a "La Roja" nas oitavas de final. O desempenho dos sul-americanos nas três primeiras rodadas, quando apresentaram um bom futebol e eliminaram os atuais campeões mundiais, ajuda a reforçar a preocupação com o adversário deste sábado.

