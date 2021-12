Fernandinho entra na briga por vaga

Um dos jogadores mais cobrados por atuações apagadas na primeira fase da Copa do Mundo, o volante Paulinho deixou o gramado do Mané Garrincha no intervalo, após mais uma exibição sem destaque. Era a chance que Fernandinho, seu substituto na partida, tinha para mostrar que é capaz de ficar com a vaga. E ele fez bonito. Roubadas de bola, passes precisos e a boa mobilidade apresentada já seriam capazes de agradar Felipão. No entanto, o volante do Manchester City se superou ao marcar o quarto da Seleção na goleada.



Na coletiva que concedeu após a partida, o técnico do Brasil não admitiu que fará a troca desde o início no duelo das oitavas de final, mas exaltou o trabalho do, por enquanto, reserva. "Foi providencial a entrada de Fernandinho. Quando a gente coloca alguém no time, é porque acha que naquele momento é o melhor", afirmou Scolari, que disse ainda que vai reavaliar a atuação da Seleção e ver partidas do Chile, próximo rival, para confirmar mudanças na equipe.



Sem saber dos elogios do comandante, o atleta mostrou empolgação com o futebol exibido no tempo complementar do duelo. "Foram 45 minutos para entrar na história. Meu melhor jogo na Seleção foi logo na primeira partida oficial que fiz", festejou.



Porém, ao ser perguntado sobre se a exibição teria carimbado seu passaporte para a escalação inicial da equipe, Fernandinho usou o clássico discurso dos humildes: "O importante é o grupo, o time. Estou fazendo meu trabalho, junto com os demais companheiros, e não importa quem começa jogando ou não. Este é o espírito deste grupo".



Diante da insistência dos repórteres em martelar o assunto, o jogador lembrou: "Não adianta qualquer pessoa falar qualquer coisa. Quem vai decidir é o treinador".



Paulinho tranquilo



Sem mostrar abalo por conta do fato de ter sido substituído no intervalo, Paulinho também falou com a imprensa. "Acho que este período em que eu não vinha jogando pelo Tottenham fez a diferença para eu não estar atuando como na Copa das Confederações. Comentei isso com a comissão técnica e tenho procurado melhorar", disse o meio-campista ex-Corinthians, antes de negar, no entanto, que estaria com o preparo físico pouco apurado.



Paulinho ainda declarou ter visto uma evolução no seu futebol diante de Camarões: "Consegui ter mais fôlego para as roubadas de bola e para chegar à frente. Isso foi importante pra mim, pois me coloca mais perto do meu nível de atuações do ano passado".

