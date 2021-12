Felipão volta a convocar Edilson e Vampeta para animar grupo

Luiz Felipe Scolari voltou a agir nos bastidores e convocou novamente dois pentacampeões para combater a ansiedade e qualquer sinal de tristeza no grupo do Brasil para a decisão contra a Alemanha, nesta terça-feira, 8. Depois de conversarem com os jogadores antes da partida contra a Colômbia, Edilson e Vampeta estarão presentes em Belo Horizonte com a responsabilidade de motivar os atletas.

O chamado de Felipão aconteceu na semana passada em caráter de urgência. A onda de choro após a classificação diante do Chile e o possível abalo emocional dos selecionáveis preocupavam o técnico.

"Foi por isso mesmo que ele chamou. Estava um clima meio triste e a galera preocupada. Nada melhor, então, do que vir alguém de fora que já passou por isso e passar a palavra a todos os jogadores, que são muito jovens", disse Edilson em entrevista concedida ao LANCE!.

A descontração e irreverência peculiares ao perfil dos ex-jogadores não são os únicos fatores que pesaram na escolha de Felipão para recorrer à dupla. A experiência da final contra a Alemanha em 2002 também é algo relevante neste momento.

"É o mesmo clima. Lembro daquele ano e é a mesma situação, mas tem a vantagem, agora, de jogar em casa. O apoio será de 90% do estádio com a torcida empurrando o time. Ela faz diferença e o adversário fica com medo", destacou.

A experiência no primeiro contato com o grupo antes do jogo em Fortaleza, na sexta passada, ao menos em termos de resultado, pode ser considerada positiva. Apresentado ao grupo antes daquele jogo, Edilson disse que procurou adotar um discurso simples e falar a linguagem com a qual o jogador já está habituado.

"Antes do almoço, Felipão estava comigo quando os jogadores estavam reunidos. A única coisa que falei foi dizer que respeitávamos, mas não poderíamos ficar fora da Copa por causa da Colômbia, ainda mais jogando em casa. Todos concordaram e foram para o jogo", contou.

Apesar do cenário de tristeza por causa do corte de Neymar, Edilson acredita que o grupo já superou a perda do atacante e precisa mostrar alegria em campo justamente para alcançar o que foi pedido pelo camisa 10: o título da Copa.

"Está todo mundo triste por causa do Neymar, mas já passou. A esperança de ser hexa ainda continua. Todo mundo ali tem de fazer o melhor para homenagear Neymar, ganhando o Mundial. Não tem muito o que falar sobre isso. Tem de jogar por ele - pediu o ex-jogador.

Edilson dita ritmo no ônibus

A presença de Edilson e Vampeta não ficou restrita à concentração. Os ex-jogadores acompanharam a delegação no ônibus no caminho para a Arena Castelão e o Capetinha foi quem puxou o tradicional pagode antes do jogo. No Mineirão, o ex-atacante promete manter o ritmo com uma novidade

"Vamos levar algumas coisas bacanas. Levarei meu banjo para fazer um sambão no fundo do ônibus e preparar uma música de incentivo", disse Edilson.

