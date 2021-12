Felipão vê Seleção Brasileira perto do nível ideal

Luiz Felipe Scolari rassaltou que a Seleção Brasileira está no nível quase ideal. Em coletiva na tarde desta segunda-feira, 23, após vencer o Camarões por 4 a 1, Felipão comemorou a chegada às oitavas.

"Iniciamos um pouco inferior e fomos melhorando e equilibrando. Não tivemos lesões e dificuldades. Fomos acrescentando todos os dias e chegamos à classificação. Foi difícil. O Camarões, hoje, poderia jogar a classificação. Não é possível que um time que jogou como hoje tenha três derrotas. Mas nós estamos em um nível quase ideal e chegamos no mata-mata", disse.

Felipão também elogiou o Chile, adversário das oitavas e a seleção que ele afirmou não querer pegar em entrevista à TV Globo logo após o sorteio dos grupos.

"Nós classificamos, tenho que pensar na minha equipe, ver se tem condição de melhorar, ver se tem condição de vitória no mata-mata, porque eu via a dificuldade do Brasil e as qualidades do Chile. As pessoas achavam que o Chile seria descartado e não é. Tem muita qualidade. Vamos conversar e tentar ganhar no sábado e passar outra etapa. Eu escolheria outra seleção, porque o Chile é o mais difícil, por se tratar de sul-americana. Eles vão fazer catimba e usar a qualidade que têm", afirmou.

O Brasil enfrenta o Chile no sábado, 28, às 13h, em Belo Horizonte.

