Felipão testa time sem centroavante e desagrada Fred

No treino desta quarta-feira, 2, na Granja Comary, em Teresópolis, Felipão testou pela primeira vez a seleção sem centroavante; ou seja, sem Fred.

LEIA TAMBÉM

>> Dunga e pai de Neymar são investigados por máfia de ingresso

Por conta disso, durante o treino, o jogador mostrou expressões de insatisfação por ter ficado na reserva. No final do coletivo, Fred sentou com Parreira, coordenador técnico da seleção, e, numa conversa cheia de gestos, desabafou.

Para evitar leitura labial, o atleta colocou a chuteira na frente da boca, deixando no ar o teor da reclamação.

Henrique

A vaga de Fred foi dada ao zagueiro Henrique, que treinou na posição de volante, guardando a zaga.

Vale lembrar que o centroavante é responsável por buscar oportunidades de gol e armar jogadas para os companheiros que vêm do meio campo para o ataque.

Nas últimas partidas, a falta de sincronia no meio campo fez com que Felipão escalasse um time mais articulado para concentrar a posse de bola.

Outra alteração na equipe foi Daniel Alves e Hulk, que deixaram o time titular, dando lugar a Ramires e Maicon. O técnico quer testar quem ainda não entrou em campo no Mundial.

A Seleção Brasileira está com um saldo de dois empates (um deles contra o Chile, que foi finalizado nos pênaltis) e duas vitórias. A atuação é vista pelos torcedores como frustrante em uma Copa do Mundo disputada em casa.

adblock ativo