Felipão poupa Thiago Silva e saca Fred do time em treino

O zagueiro Thiago Silva não participou do treino de despedida da seleção brasileira da Copa do Mundo. Na manhã desta sexta-feira, 11, o capitão da equipe fez atividades paralelas e recebeu tratamento para dores musculares numa área reservada da Granja Comary. Foi substituído por Henrique.

De acordo com a CBF, Thiago Silva estará à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo deste sábado, contra a Holanda, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, em Brasília.

Felipão fez dois trabalhos específicos no treino, com ênfase, no primeiro deles, para o posicionamento dos homens de defesa. Vários atletas ficaram fora dessa atividade inicial.

Do time que começou o jogo com a Alemanha, no qual a seleção brasileira sofreu a maior goleada de sua história, Fred, Bernard, Fernandinho e Hulk ficaram entre os reservas na segunda parte do treino tático, que durou 30 minutos

O zagueiro Dante também disputou o último jogo, mas substituía Thiago Silva, que estava suspenso. Nesta manhã, Dante também vestiu o colete dos suplentes.

Nesta segunda parte, Felipão escalou o time principal com Julio Cesar; Maicon, Henrique, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires, Oscar, Willian e Jô.

O técnico fez várias mudanças durante o treino tático, que encerrou a temporada da seleção em Teresópolis. Manteve, porém, Jô, Paulinho e Ramires, o tempo todo entre os titulares. Willian atuou nos dois grupos.

