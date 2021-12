"Felipão nunca mais", diz futuro vice-presidente da CBF

O futuro vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), eleito na chapa de Marco Polo Del Nero, Delfim Peixoto, que é presidente da federação de Santa Catarina, foi duro nas críticas contra o técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, em entrevista ao ESPN.com.br, nesta quarta-feira, 9.

"Felipão foi teimoso demais. Em todos os momentos. Desde a convocação até o esquema tático escolhido. Tudo errado. Não quero nem falar sobre isso, para não falar bobagem. Mas uma coisa eu posso te garantir, nunca mais o Felipão vai estar com uma seleção brasileira. Não volta nunca mais. Um vexame, uma vergonha", disse.

Durante a partida, quando já estava quatro a zero para Alemanha, Delfim informou que a revolta entre os dirigentes de federações estaduais presentes no Mineirão já era geral. E que José Maria Marin e Marco Polo Del Nero, no entanto, estavam em outro camarote e não ouviram as reclamações. A partida terminou 7x1 para a Alemanha.

"Felipão deveria se aposentar. Não vai ter lugar em nenhum time do Brasil. Nem agora, nem nunca mais. Ele não precisa de dinheiro. Deve pegar as coisas dele e dar tchau", completou Delfim sobre Felipão.

O dirigente ainda disse que o futebol precisa de mudanças, urgentemente.

"Tem que mudar. Vamos precisar de muitas mudanças daqui para frente. Eu tenho certeza que Marco Polo Del Nero tem disposição em fazer isso. E mesmo que não tivesse, teria de fazer de qualquer maneira. E urgente", finalizou.

Durante entrevista coletiva na Granja Comary, na tarde desta quarta, quando questionado pela declaração de Delfim, Felipão respondeu "Ele tem que me pedir benção, o único título nacional de Santa Catarina tem fui eu que ganhei", se referindo ao título da Copa do Brasil de 1991 conquistada quando era técnico do Criciúma.

