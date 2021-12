Felipão não é mais técnico da Seleção Brasileira, diz TV

O técnico Luiz Felipe Scolari não vai permanecer no comando da Seleção Brasileira após as derrotas para Alemanha e Holanda nas duas últimas partidas do Brasil na Copa do Mundo, informou a TV Globo na noite deste domingo, 13.

De acordo com a emissora, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu não manter o técnico à frente da equipe depois que o Brasil terminou em 4o lugar no Mundial realizado no país.

Felipão disse após a derrota por 3 x 0 para a Holanda na disputa do 3º lugar, no sábado, que entregaria o cargo à CBF com o término do Mundial, conforme acertado quando assumiu a equipe, mas indicou que gostaria de permanecer ao afirmar que seu futuro dependia do presidente da confederação, José Maria Marin.

Contactada pela Reuters após a notícia divulgada pela Globo, a CBF não confirmou a saída de Scolari.

O assessor de imprensa pessoal de Felipão, Acaz Fellegger, disse à Reuters que o treinador não havia recebido qualquer aviso da CBF sobre a decisão.

Segundo ele, Felipão passou o domingo em casa, onde assistiu à final da Copa do Mundo vencida pela Alemanha sobre a Argentina, e aguarda um contato da confederação para agendar a entrega do relatório da comissão técnica sobre a participação do Brasil na Copa do Mundo.

Felipão, que conduziu a seleção brasileira ao pentacampeonato mundial em 2002, voltou à equipe no final de 2012 para substituir Mano Menezes.

O técnico conseguiu recuperar a confiança da torcida no time ao conquistar a Copa das Confederações do ano passado, mas o time decepcionou na Copa do Mundo.

Em nenhum momento a seleção conseguiu convencer a torcida de que poderia brigar pelo título em casa, e o sonho de conquistar a taça foi enterrado com uma goleada histórica de 7 x 1 sofrida contra a Alemanha na semifinal.

A despedida da equipe foi com mais uma derrota pesada, por 3 x 0, para a Holanda, em Brasília, na disputa de 3o lugar.

Foram 29 jogos na segunda passagem de Felipão pela seleção, com 19 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

