Felipão faz mistério, mas diz já ter escalação para a semi

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, garantiu nesta segunda-feira, 7, que já tem na cabeça a equipe titular que enfrentará a Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo na terça, 8, mas preferiu fazer mistério e não divulgar a equipe que entrará em campo em Belo Horizonte.

Felipão não poderá contar com seu capitão, o zagueiro Thiago Silva, suspenso, e com sua principal estrela, o atacante Neymar, que teve uma vértebra fraturada na partida contra a Colômbia e não atuará mais no restante da Copa.

"Eu já tenho (a escalação), mas não (vou divulgar)", disse o treinador em entrevista coletiva ao ser questionado se já sabia quem seriam os 11 que escalará na partida de terça-feira. "A Alemanha mostra um equilíbrio em todos os setores", disse Felipão. "Vamos respeitar tudo da Alemanha, para que a gente possa, respeitando, também se impor como equipe", avaliou.

Ele garantiu que os jogadores já superaram o trauma causado pela ausência de Neymar, que ficou fora do Mundial depois de receber uma joelhada nas costas dada pelo colombiano Juan Camilo Zúñiga no segundo tempo da vitória do Brasil por 2 x 1 sobre a Colômbia nas quartas de final.

"Nós já temos outro foco, outro envolvimento", disse. "A parte dele (Neymar) ele tinha feito, agora é a nossa parte que nós temos que fazer. A minha, a do Thiago (Silva, que estava ao lado do técnico), a dos jogadores, a de todo o povo brasileiro", disse o técnico.

