Felipão faz mistério e não revela time que enfrente o Chile

Apesar de ter escalado Fernandinho no lugar de Paulinho no último treino da Seleção Brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari desconversou nesta sexta-feira, 27, e não quis revelar a equipe que entra em campo no confronto com o Chile pelas oitavas de final neste sábado, 28. "Já está resolvido, vamos entrar com 11", brincou o treinador, completando: "o time já está montado, mas não vou passar antecipado. Não se passa antecipado, mas não é por nada. É porque tem treino e pode ter uma lesão", justifica.

Felipão ainda continuou com o mistério e não cedeu a pergunta de um jornalista chileno que tentou descobrir se o Brasil jogaria atacando ou recuado. "Vamos pressionar e defender", disse provocando risos. "Vou montar nossa equipe de acordo com nosso padrão de jogo. Se der certo ou errado temos alternativas que vamos conversar antes do jogo para saber como se comportar diante de determinadas situações".

Adversário

Durante toda coletiva, Felipão e o capitão Thiago Silva ressaltaram o desempenho do Chile na Copa do Mundo. "Taticamente acho que o Chile é muito evoluído, é bem organizado. Se nós não formos corretos, podemos ter dificuldade ou até não passar por eles", explica Felipão.

Questionado sobre a declaração de Sánchez sobre não temer enfrentar o Brasil, Thiago Silva disse que não se ofendeu com a declaração. "Não foi provocação, ele confia no time dele como eu confio no meu. Ele fala o que está sentindo. Não estou aqui pra responder ninguém. Se ele veio aqui pra fazer história, eu também estou. Desse confronto vai sair um vencedor, espera que seja o Brasil".

Cautelosos, Felipão e Thiago Silva cogitaram uma derrota da equipe brasileira. "Todo jogo pode terminar a gente passando ou não. Os jogadores sabem disso. Não ficaremos nada orgulhosos de não passar, já que estamos trabalhando com dedicação, alegria e amor, mas do outro lado tem um adversário de qualidade. Se eles vencerem, não podemos fazer nada. É vida que segue", defende o técnico.

O zagueiro acompanhou o tom do treinador: "Gostamos de estar aqui, se a gente não passar, a frustação será muito grande. Nenhum jogador gostaria de ser eliminado, gostaríamos de ser campeões. Mas futebol é apaixonante por isso: ninguém sabe quem vai vencer ou perder".

adblock ativo