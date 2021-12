Felipão escala Paulinho como titular e não mexe no esquema

O volante Paulinho foi a novidade do único coletivo da Seleção Brasileira para a partida contra a Colômbia, marcada para esta sexta-feira, 4, em Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O ex-corintiano volta ao time depois de ter sido barrado no duelo contra o Chile, sábado, 28, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final do Mundial.

Com a entrada de Paulinho, Fernandinho jogará mais recuado na vaga de Luiz Gustavo, que terá que cumprir suspensão no Castelão -recebeu o segundo cartão amarelo contra os chilenos. A mudança feita por Luiz Felipe Scolari não mexeu na estrutura tática da equipe.

O lateral direito Daniel Alves e o atacante Hulk, que estavam ameaçados, permaneceram entre os titulares. Os dois jogadores foram contestados após a classificação sobre o Chile.

Neymar treinou normalmente após sofrer pancandas na coxa e no joelho contra o Chile. Ele estava sem as ataduras utilizadas na terça-feira para a recuperação do jogador.

O time que iniciou o treinamento foi formado com Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernadinho, Paulinho, Oscar e Hulk; Neymar e Fred. Nesta quarta, 2, a delegação embarca para Fortaleza. A Seleção ainda não empolgou neste Mundial. A equipe coleciona duas vitórias e dois empates no torneio.

