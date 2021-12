Felipão e Thiago vão de helicóptero para BH antes do time

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari e o zagueiro Thiago Silva e o assessor de imprensa da CBF, Victor Rios, deixaram a Granja Comary, em Teresópolis, na tarde desta segunda-feira, rumo a Belo Horizonte, onde o Brasil enfrenta a Alemanha pelas semifinais da Copa do Mundo.

O trio saiu separado do restante da delegação para a entrevista coletiva protocolar da Fifa nas vésperas dos jogos da Copa. Os outros membros da Seleção Brasileira seguiram de ônibus até a base aérea do Galeão, no Rio, de onde decolam às 16h30 para BH.

O curioso é que inicialmente quem estava previsto para acompanhar Thiago e Scolari no compromisso com a imprensa era o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. Mas Victor Rios acabou indo de helicóptero. Paiva, que vai de avião, está suspenso pela Fifa por causa do envolvimento na confusão durante o jogo contra o Chile, mas poderia atuar normalmente nas vésperas de jogo.

adblock ativo