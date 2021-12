Felipão diz que só vai falar sobre futuro após jogo

O técnico Luiz Felipe Scolari disse nesta sexta-feira, 11, que só vai se manifestar sobre seu futuro na seleção brasileira após o jogo deste sábado, 12, em Brasília, contra a Holanda, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo.

O treinador gaúcho afirmou que sua fase de trabalho termina nesta Copa e que fará um relatório sobre o que aconteceu à CBF nos dias seguintes ao fim do torneio.

"Nos primeiros momentos, vou pagar as contas. Depois tentar conversar com a minha família dos momentos que vivi, como me comportei com meus jogadores. Depois é seguir a minha vida normalmente", disse Felipão. "Não vou me manifestar até o jogo de amanhã ñsábado]", completou o treinador sobre seu futuro na equipe nacional.

