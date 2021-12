Felipão diz que Seleção continua com uma mão na taça

Na véspera do confronto com a Colômbia, o técnico Luiz Felipe Scolari adotou um discurso otimista antes de decidir a classificação às semifinais do Mundial. Ao ser questionado se o time permanecia com um mão na taça da Copa do Mundo, como declarara o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira no início do período de preparação, Felipão foi direto.

"Continua com a mão na taça. Os jogadores continuam com o mesmo discurso. O Parreira foi muito feliz naquelas declarações e segue tudo igual. Estamos no quinto passo. São sete", disse o treinador, referindo-se ao quinto jogo do Mundial.

Até agora, a seleção ainda não empolgou no torneio - coleciona duas vitórias e dois empates. Nesta sexta, 4, a equipe nacional decide contra a Colômbia, no Castelão, uma vaga entre os quatro melhores do torneio. "Conversei com o Paulinho, e ele me garantiu que não tem problema nenhum com pressão. Eles estão acostumados", acrescentou.

No sábado, os jogadores surpreenderam a comissão técnica ao chorarem em pleno gramado do Mineirão antes da decisão por pênaltis. Felipão não escondeu o descontentamento quando foi questionado sobre um encontro com seis jornalistas na segunda-feira, dois dias depois da classificação contra os chilenos.

"Não tenho como descer para conversar com todo mundo. Tem alguns que são mais meus amigos, gosto mais, e vou fazer isso, como fazia em 2002 no Japão, sentava com sete, oito ou dez e conversava. Não pode existir ciúme de homem, pelo amor de Deus, é brabo", disse o técnico da seleção. "Sempre fiz isso. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não gostou? Vai para o inferno", completou.

