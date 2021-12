Felipão diz que se escalar 3 volantes vai liberar laterais

Luiz Felipe Scolari disse que já decidiu qual será o time titular contra a Alemanha, nesta terça-feira, 8, pela semifinal da Copa do Mundo, mas não revelou principalmente o substituto de Neymar. A escalação só será divulgada por volta das 15h45 desta terça, 8.

No treinamento realizado na manhã desta segunda, 7, ainda no centro de treinamento da CBF em Teresópolis-RJ, Felipão testou o time com três volantes -Luiz Gustavo, Paulinho e Fernandinho - e também com Willian na vaga de Neymar. É certo que Dante substituirá Thiago Silva, suspenso.

"Se eu jogar com três volantes, uma das condições é que vou dar mais liberdade aos laterais, e se jogar com dois homens, vou dar menos liberdade. Penso sempre em alguma situação diferente, algum prejuízo para causar para a Alemanha", disse o treinador.

Se jogar com três volantes, Felipão deve escalar Daniel Alves, que avança com qualidade mas tem tido problemas na marcação. Se optar por dois volantes -que seriam Luiz Gustavo, retornando de suspensão, e Fernandinho - jogaria Maicon, que tem uma marcação mais eficiente do que Daniel.

Felipão disse que não foi fácil definir a escalação sem Neymar, já que em 27 jogos comandando o Brasil nesta segunda passagem o camisa 10 esteve em todos os jogos. "Mas tenho uma ótima equipe. O Alexandre Gallo e o Roque Júnior viram dois, três jogos da Alemanha e me passaram uma situação de jogo que me fez escolher os 11 jogadores que vão começar o jogo amanhã (terça-feira)", disse o treinador brasileiro.

