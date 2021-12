Felipão confirma Paulinho e diz que Henrique é alternativa

Felipão confirmou a Seleção Brasileira que enfrentará a Colômbia, nesta sexta-feira, 4, em Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Sem Luiz Gustavo, suspenso pelo segundo cartão amarelo, ele aposta na volta de Paulinho, barrado contra o Chile.

O time jogará com Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernandinho e Paulinho; Hulk, Neymar e Oscar; Fred. Assim, Maicon e Ramires, que poderiam ganhar as vagas de Dani Alves e Hulk, seguem no banco.

<GALERIA ID=19356/>

Em entrevista no Castelão, palco do jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari foi questionado a respeito da preferência por Paulinho e do teste que fez com o zagueiro Henrique improvisado como volante e no lugar de Fred, no treino da última quarta-feira, em Teresópolis (RJ).

"Henrique é uma opção dependendo do andamento do jogo e do resultado. É uma situação à qual ele está acostumado comigo porque já jogamos assim no Palmeiras, mas ele nunca jogou com Thiago nem com David, então é um pouquinho diferente o posiconamento. Em princípio é uma opção", disse Felipão.

O técnico também descartou marcação especial nos meias James Rodríguez, artilheiro da Copa com cinco gols, e em Cuadrado, também destaque a maior assistente do Mundial, com quatro passes para o gol.

"Não vi time algum fazendo marcação especial nesta Copa. A não ser em um determinado jogo, sim, é verdade, entre Holanda e México... Houve marcação especial do Kuyt marcando o lateral mexicano que apoiava muito (Layún) e do Blind perseguindo o Alexis Sánchez pelo campo todo, mas foi só. Não vamos fazer, não", afirmou.

Para Felipão, a preocupação que ele tem com os destaques da seleção colombiano é o mesmo que o técnico argentino José Nestor Pékerman deve ter com os brasileiros, principalmente com Neymar.

"O que eu falar aqui para o Thiago (Silva): 'Olha, pega esse aqui porque ele é bom no jogo aéreo', o Pékerman está falando lá para os jogadores dele também: 'Cuidado com aquele porque dribla para cá e faz isso e aquilo'. É a mesma coisa. O cuidado tem de ser geral", disse,

adblock ativo