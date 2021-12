Felipão confirma Hulk e reitera confiança em titulares

O Brasil voltará a jogar com o time campeão da Copa das Confederações na partida decisiva contra Camarões, na segunda-feira, 23, apesar de a própria Seleção ter reconhecido que precisa evoluir após dois jogos em que ainda não conseguiu convencer na Copa do Mundo.

O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou a escalação da equipe com Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred. Essa é a mesma formação que venceu a Espanha por 3 x 0 na final do torneio do ano passado e que também começou o Mundial.

"Não vou fazer mudança nenhuma, confio no time que coloquei no primeiro jogo", disse o treinador em entrevista coletiva no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, local da partida contra a seleção africana.

Depois da vitória por 3 x 1 sobre a Croácia e do empate sem gols com o México, jogadores e a comissão técnica reconheceram que a seleção brasileira ainda está devendo na Copa do Mundo uma atuação no mesmo patamar das apresentadas no ano passado.

O time perdeu a pegada firme no campo do adversário no começo das partidas, uma característica marcante da Copa das Confederações, e também tem criado poucas jogadas ofensivas. O centroavante Fred, por exemplo, praticamente não finalizou em gol nesse Mundial. Mesmo assim, Felipão pouco testou outras alternativas e decidiu confiar na equipe.

Contra os mexicanos, Felipão não contou com o meia-atacante Hulk, substituído por Ramires após ter sentido um incômodo muscular na coxa. Mesmo tendo condições de jogo, o treinador preferiu deixar o jogador do Zenit de fora e ele voltará ao time contra Camarões.

Felipão, mesmo reconhecendo a necessidade de melhora, disse que aprovou o desempenho do time nas duas partidas e que a tendência é o time evoluir mais um passo contra Camarões. "Eu aprovo os dois jogos da minha equipe. Não estão no mesmo nível ainda da Copa das Confederações, o que é normal porque Copa do Mundo é diferente, é mais forte", disse. "A gente tem que jogar com o que tem de melhor e fazer o possível e o impossível para se classificar", acrescentou.

No último treino realizado antes da partida, Felipão montou o time titular sem Thiago Silva, Luiz Gustavo e Neymar, que estão pendurados com cartão amarelo, assim como fizera na última atividade no centro de treinamento da Granja Comary antes da viagem para Brasília. Dante, Fernandinho e Willian entraram na equipe nas duas oportunidades.

O Brasil precisa ao menos de um empate com Camarões para garantir vaga nas oitavas de final sem depender do resultado de Croácia x México, que se enfrentam no mesmo dia e no mesmo horário. Para passar em primeiro, a seleção precisa vencer, mas ainda vai depender do resultado do outro jogo.

