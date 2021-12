Felipão aproveita único treino e testa equipe sem Neymar

O técnico Luiz Felipe Scolari treinou pela primeira vez nesta segunda-feira, 7, com a equipe titular depois da partida contra a Colômbia. A atividade serviu para o treinador testar a formação dos jogadores sem Neymar, que fraturou a terceira vértebra.

A primeira opção trabalhada nesta manhã por Felipão foi colocar mais um homem no meio de campo. O volante Paulinho, que entrou no último jogo no lugar de Luiz Gustavo, foi mantido na equipe principal. Luiz Gustavo, apontado com uma das principais armas de Felipão no meio campo, também retorna após suspensão. O terceiro homem no meio campo é Fernandinho, que está como titular desde a partida contra o Chile.

Com os três volantes reforçando o meio campo, Felipão testou Daniel Alves novamente na equipe principal. No confronto com a Colômbia, ele deu lugar para Maicon, já que com má atuação era um dos pontos fracos da Seleção Brasileira, fragilizando a defesa. Mas com o meio campo reforçado, o técnico optou por usar Daniel Alves com mais liberdade no ataque.

Felipão usou no treino desta segunda o baiano Dante no lugar do zagueiro Thiago Silva, que está suspenso por receber dois cartões amarelos. Com um esquema 4-4-2, o treinador montou a equipe titular com Júlio César; Daniel Alves, Dante, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Fernandinho e Oscar; Hulk e Fred.

Com essa opção, William e Bernard, que chegaram a ser cotados como possíveis substitutos de Neymar, ficam no banco.

Felipão também fez um teste usando Willian no lugar de Paulinho. Com a entrada desse jogador, o técnico mantém o esquema tático adotado pelo Brasil até agora. A única diferença é que Hulk passa para o lado esquerdo.

Com dois volantes, a opção para Felipão recompor a defesa é colocar Maicon no lugar de Daniel Alves, já que o baiano trabalha subindo para o ataque, deixando a defesa vulnerável.

Bernard também teve um chance na equipe titular. Ele entrou no lugar de Oscar e Willian ficou mais centralizado. Outra mudança foi colocar Hernanes no lugar de Fernandinho e ao lado de Oscar. Nesse caso, Willian foi para a reserva e Bernard continuou. Assim, a seleção ficou com Oscar no meio e Bernard e Hulk pelas laterais.

Por fim, Felipão colocou Jô no lugar de Fred, substituição que ele costuma fazer durante os jogos. Dessa vez, ele colocou Bernard pela direita e Hulk pela esquerda. A defesa também foi modificada nesse cenário, invertendo o posicionamento de David Luiz e Dante.

Com tantas mudanças, não é possível definir que time desse ser escalado para enfrentar a Alemanha.

