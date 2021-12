Fagner corre no gramado e deve treinar com bola com a seleção nesta terça

Uma das preocupações do técnico Tite, o lateral-direito Fagner foi a campo nesta segunda-feira, 28, poucas horas depois da chegada da seleção brasileira a Londres. Ainda em processo de recuperação, o jogador do Corinthians apenas correu em torno do campo na primeira atividade do grupo brasileiro no Tottenham Hotspur Training Center, localizado ao norte da capital inglesa.

Fagner se reabilita de uma lesão muscular sofrida na coxa direita, no fim de abril. O problema lhe tirou dos últimos jogos do Corinthians e fez a comissão técnica da seleção brasileira se preocupar. Mas, após avaliações do médico da equipe, Rodrigo Lasmar, ainda em solo brasileiro, Fagner teve confirmada a chance de ir para a Copa do Mundo.

Na opinião de Lasmar, Fagner estará recuperado fisicamente até a estreia do Brasil no Mundial da Rússia, no dia 17 de junho, contra a Suíça. Porém, ainda é incerta sua presença na equipe nos amistosos com a Croácia e a Áustria, no domingo e no dia 10 de junho, respectivamente.

Outra preocupação de Tite, o meia Douglas Costa chegou a aparecer no gramado nesta segunda, mas apenas observou o treinamento. Antes, fez fisioterapia. De todos os jogadores que viajaram do Rio de Janeiro, em voo charter, só Fagner e Douglas Costa não participaram de todas as atividades com o grupo. Neymar treinou normalmente.

Tite conta no momento com 20 jogadores no grupo. O lateral-esquerdo Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Roberto Firmino só se apresentam na quarta-feira. Ganharam descanso porque estiveram envolvidos na decisão da Liga dos Campeões.

A seleção brasileira treina na Inglaterra até o dia 8 de junho. Pela programação inicial, serão 10 dias de treinamento em Londres, no CT do Tottenham, três deles em dois períodos. Nesta semana, o "trabalho dobrado" ocorrerá nesta terça, 29, e na quinta-feira, 31.

Na sexta, 1º, após o treinamento da tarde (15h30 pelo horário local, 11h30 de Brasília), a delegação embarca para Liverpool, onde no domingo faz o amistoso contra a Croácia, em Anfield Road.

